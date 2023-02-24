В этом году в Татарстане отремонтируют 271 учреждение образования и 147 — здравоохранения

В этом году капитальный ремонт в Татарстане будут вестись по семи федеральным (четырем инициированным Президентом РФ Владимиром Путиным национальным проектам и трем госпрограммам) и 28 республиканским программам. Речь идет о приведении в порядок 178 объектов на 5 млрд 50 млн рублей и 1367 объектов за 19 млрд 68 млн рублей соответственно.

Об этом рассказал на традиционном республиканском совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Провел заседание Раис Татарстана Рустам Минниханов, в нем также принял участие первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, самые масштабные работы, как это обычно и бывает, развернутся в сфере образования. В общей сложности будет отремонтирован 271 объект на 7 млрд 875 млн рублей. Это восемь детских садов, 42 школы и школы-интерната. Кроме того, в 26 образовательных учреждениях будут реализованы меры по обеспечению антитеррористической безопасности. Еще в 143 школах приведут в порядок пищеблоки, а еще в двух — спортзалы. В области среднего профессионального образования обновят девять ресурсных центров и четыре общежития.

Сейчас в рамках проторгованных объектов ведутся работы по государственной программе «Развитие образования». Подрядчики приступили к работам в 17 учреждениях, их выполнение в целом составляет 4%. На оставшихся 14 объектах к работам приступят после завершения учебного процесса.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» организованы работы по капитальному ремонту спортивных залов в школах Тюлячинского и Дрожжановского районов, выполнение там составляет 41%.

По республиканской программе ремонта ресурсных центров на трех объектах работы начаты (выполнение достигает 10%), а на оставшихся двух объектах работы предполагается начать в весенние каникулы.

Второй по объемам капремонта является отрасль здравоохранения. За счет федеральных и республиканских средств будут отремонтированы 147 объектов на 3 млрд 691 млн рублей. Это 118 объектов первичного медицинского звена и 29 больниц и стационаров. Работы уже ведутся в четырех стационарах, их выполнение оценивается в 21%, отметил министр.

В сфере культуры же за счет федеральных и республиканских средств в объеме более 1 млрд рублей предполагается привести в порядок 36 объектов: 27 сельских домов культуры и девять образовательных учреждений культуры (четыре музея и пять детских школ искусств). Большая часть объектов будет законтрактована в марте. В работе у подрядчиков находится пять сельских ДК, выполнение по ним составляет 17%.