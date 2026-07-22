В этом году в Татарстане один объект ОКН был изъят у собственника через суд

В этом году в Татарстане один объект культурного наследия был изъят у собственника. Это «Барский дом Лебедева» в Кайбицком районе. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Начиная с 2013 года правообладатель объекта систематически и на протяжении длительного времени не принимал надлежащих мер по его сохранению», – пояснил он.

При этом инструмент судебного разбирательства показывает свою эффективность. По словам Гущина, зачастую, когда перед собственниками начинает появляться перспектива изъятия объекта через суд, они активизируются и начинают проводить необходимые работы.