В этом году в Татарстане 26 человек погибли в ДТП по вине выехавших на встречку водителей

В 2023 году в 53 ДТП по причине выезда на встречку погибли 26 человек и еще 87 получили травмы, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

За прошлый год автоинспекторами было пресечено 3000 подобных нарушений.

Благодаря камерам автоматической фиксации нарушений на встречной полосе удалось добиться существенного сокращения всех показателей аварийности.

«С момента их внедрения (2008 год) по сравнению с 2022 годом количество ДТП снизилось на 2606 происшествий, число погибших на 407 человек и число раненых на 3475 человек», – уточнили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают, что за нарушение правил обгона предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления до 6 месяцев, а за повторное нарушение – лишение права управления на 1 год.