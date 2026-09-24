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Происшествия 24 сентября 2026 14:43

В этом году в Татарстане 13 человек погибли в происшествиях с маломерными судами

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В Татарстане в этом году 13 человек погибли в происшествиях с маломерными судами. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.

«Ежегодно регистрируются случаи, связанные с нарушением правил пользования маломерным судном на водных объектах. Так, в текущем году зарегистрированы 13 происшествий, в которых погибли восемь человек, спасены 12 человек. В рамках федерального государственного контроля за маломерными судами проведены 1156 патрулирований, выявлены 1122 нарушения. На специализированные стоянки помещены 136 маломерных судов», – рассказал Денис Мокеев.

#ГИМС РТ #маломерные суда #утонул на реке
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