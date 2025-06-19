В этом году в Татарстан приедут свыше трех тысяч иностранцев-первокурсников

К началу учебного года 2025/2026 в Татарстан ожидается приезд более трех тысяч иностранных первокурсников.

Для их въезда российские вузы оформляют разрешительные документы. Как рассказал на на пресс-конференции в МВД по РТ начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев, только за первые четыре месяца 2025 года было выдано 1025 учебных приглашений и продлено 7739 студенческих виз.

«Для обучения к началу 2025/2026 учебного года планируется оформить свыше 3000 разрешительных документов от высших учебных заведений», – отметил он.