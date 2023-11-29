В этом году в Татарстан впервые приехали около 214 тыс. иностранцев

На миграционный учет в Татарстане за первые десять месяцев этого года поставлено почти 340 тыс. иностранцев, из которых около 214 тыс. человек приехали первично. Об этом сообщил руководитель Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по РТ Марат Галеев.

Он отметил, что из них 113 тыс., или 53%, человек приехали работать, 32 тыс. иностранцев – чтобы учиться, и еще около 37 тыс. – с частной целью. Среди всех прибывших 81% – из стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

«Традиционно наибольшее количество иностранных граждан распределяется в крупных городах республики: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге», – подчеркнул Галеев.

Он отметил, что с конца октября этого года иностранцы могут подать уведомление о своем прибытии в электронном виде, то есть без участия принимающей стороны — через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Галеев также отметил, что в этом году более 4 тыс. иностранцев получили российское гражданство. Отдельное внимание он уделил новому законодательству в этой сфере. По новым правилам, ребенок гражданина России может получить гражданство по одному родителю, независимо от места рождения, если до этого он не получал другого.

Кроме того, гражданство могут получить дети иностранцев, рожденные в России, и те, кто проживает с видом на жительство более 5 лет на территории страны. Однако им предстоит не только доказать знание русского языка, но еще истории России и основы права РФ.

Упрощенная процедура получения гражданства доступна тем, кто заключил контракт на прохождение военной службы сроком не менее года. Эта процедура также доступна тем, кто является беженцем или получил политическое убежище на территории России.

Еще одной категорией иностранцев, кому положено упрощенное получение гражданства – это те, кто с отличием окончил высшее учебное заведение на территории России.