В этом году в школах введут классные часы, посвященные ценностям российского общества

С 5 сентября в школах введут классные часы, на которых в числе прочего учащиеся будут обсуждать ценности российского общества, закрепленные в стратегии национальной безопасности. Называться такие уроки будут «Разговоры о важном», сообщил начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Разговоры о важном» могут проводиться в разных формах, это будет зависеть от возраста школьников, пояснил Новиков. Так, это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, общение с экспертом и другое.

«Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах», – цитирует его ТАСС. По его словам, на августовских педконференциях Минобр планирует провести подготовительную работу, чтобы классные руководители могли сами проводить эти занятия.