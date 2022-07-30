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Ру Тат
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Наука и образование
30 июля 2022  09:34

В этом году в школах введут классные часы, посвященные ценностям российского общества

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С 5 сентября в школах введут классные часы, на которых в числе прочего учащиеся будут обсуждать ценности российского общества, закрепленные в стратегии национальной безопасности. Называться такие уроки будут «Разговоры о важном», сообщил начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

 «Разговоры о важном» могут проводиться в разных формах, это будет зависеть от возраста школьников, пояснил Новиков. Так, это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, общение с экспертом и другое.

«Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах», – цитирует его ТАСС. По его словам, на августовских педконференциях Минобр планирует провести подготовительную работу, чтобы классные руководители могли сами проводить эти занятия.

#классный час #школьники
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