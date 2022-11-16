В этом году в РТ за коррупционные преступления был наказан 231 муниципальный служащий

С начала этого года в Татарстане за коррупционные преступления к ответственности был привлечен 231 муниципальный служащий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов.

Он уточнил, что большинство служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности – это 225 человек. В отношении пяти человек было возбуждено уголовное дело.