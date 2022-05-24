В этом году в РТ на модернизацию первичного звена здравоохранения направят 2,4 млрд

В 2022 году в Республике Татарстан продолжится реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели выделено 2,4 млрд рублей. Об этом во время брифинга в Кабинете министров республики сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

По его словам, планируется построить 34 новых объекта, отремонтировать 15, а также закупить 17 единиц транспорта. Часть суммы будет направлена на модернизацию медицинского оборудования в учреждениях.

По словам министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, всего за год по различным федеральным, республиканским программам и внепрограммным мероприятиям на строительство и ремонт объектов здравоохранения в Татарстане направят 7,5 млрд рублей.

Планируется, что за год в республике построят 65 и отремонтируют 90 объектов здравоохранения. Появятся 29 фельдшерско-акушерских пунктов в 26 муниципальных районах, 2 поликлиники, 2 врачебные амбулатории и центр врача общей практики.