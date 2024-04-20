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Общество 20 апреля 2024 18:46

В этом году в России запустят проект по развитию экстренной помощи и санавиации

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До конца 2024 года в России начнется реализация федерального проекта по совершенствованию системы оказания экстренной медпомощи. Соответствующее поручение Президента Владимира Путина появилось на сайте Кремля.

«<...> обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года федерального проекта, направленного на совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи», — говорится в перечне.

В рамках проекта предусмотрено развитие санитарной авиации в стране, в частности увеличение числа ее вылетов.

Ответственным за выполнение поручения является Премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля текущего года.

#медпомощь #санавиация #Владимир Путин
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