В этом году в Раифском монастыре построят еще больше ледяных фигур и откроют каток

В Раифском монастыре полным ходом идет подготовка к ежегодному Рождественскому фестивалю ледовых и снежных скульптур «Лед и свет». В этом году мероприятие наберет еще больший масштаб. Покататься на катке и полюбоваться творением мастеров из снега и льда можно будет уже 30 декабря. Об этом «Татар-информу» рассказал наместник монастыря игумен Гавриил Рожнов.

Фото: © Раифский монастырь

Фестиваль, посвященный празднику Рождества Христова, проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. По традиции гости обители увидят многометровые авторские композиции изо льда и снега, смогут принять участие в различных мастер-классах, посетить Миссионерскую юрту, где будут проходить беседы о Рождестве Христовом и духовной жизни. Также здесь будет работать ярмарка, ледяной каток и многие другие развлечения.

В этом году монахи Раифы, при создании фигур, решили сделать особый акцент на двух темах.

«Уходящий год посвящен семье, а следующий будет посвящен защитникам Отечества. В 2025 году мы будем отмечать 80-летие Победы, поэтому мы готовим из снега 20 метровую фигуру “Поезд Победы”. Но основным содержанием все-таки будет Рождество. Будут фигуры ангелов, волхвов, ладья с Вифлеемской звездой. Отмечу, что ладья – это символ Зеленодольска», – рассказал отец Гавриил.

Фото: © Раифский монастырь

Теме семьи посвятят семиметровую композицию – образ Грузинской иконы Богородицы. Таких же размеров появится фигура ангела, добавил игумен.

Перед открытием фестиваля «Лед и свет», 29 декабря в Раифе состоится еще один праздник – фестиваль народных традиций «Чай и пряник». На мероприятии наградят победителей конкурса пряничного искусства, проведут дегустацию чая. Кроме этого для гостей на катке монастыря выступят юные фигуристы, а на сцену выйдут творческие коллективы. Программа дополнится мастер-классами, ярмаркой и другими развлечениями.