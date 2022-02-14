В этом году в Нижнекамск планируется привлечь семь потенциальных резидентов

В этом году в Нижнекамский муниципальный район планируется привлечь семь потенциальных резидентов, а также продолжить развитие промышленных парков — третьей очереди промпарка «Нижнекамск», и индустриального парка «ЗКПД». Об итогах прошлого года и планах на 2022-й на отчетной итоговой сессии рассказал руководитель исполкома района Рамиль Муллин.

По словам докладчика, уже 21 компания стала резидентом ТОСЭР. Прогнозируемый объем инвестиций – 7,5 млрд рублей с созданием 3 тыс. рабочих мест.

«Создание условий для жизни и работы, рост реальных доходов граждан, обеспеченность жильем, доступность здравоохранения и образования, благоприятная экологическая среда — все это, в конечном счете и должно сделать Нижнекамскую территорию — комфортной и привлекательной», — отметил Муллин.

Спикер подчеркнул, что фундаментом всего этого является сильная и конкурентная экономика. Он напомнил, что ее основу на Нижнекамской земле составляют нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, энергетические объекты, сфера малого и среднего бизнеса.

«Динамичное развитие в прошлом году продолжила компания „Татнефть“: реализован ряд инвестиционных проектов на „ТАНЕКО“, наращивают объемы и идет модернизация предприятий Шинного комплекса. Введен в эксплуатацию комплекс глубокой переработки тяжелых остатков на „ТАИФ-НК“, стабильно работает наша энергетика», — отметил Муллин.

Спикер доложил, что ключевым событием прошлого года стало вхождение «Нижнекамскнефтехима» и Нижнекамской ТЭЦ-1- ТГК-16 в крупнейшую нефтегазохимическую компанию России — «СИБУР Холдинг». «Это объединение имеет огромное значение для дальнейшего развития города и промышленности», — подчеркнул Рамиль Муллин.