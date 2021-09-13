В этом году в Набережных Челнах на ярмарки завезено свыше 800 тонн продукции

В минувшие выходные в Набережных Челнах стартовали осенние сельскохозяйственные ярмарки, призванные обеспечивать жителей города сертифицированной и качественной сельхозпродукцией по приемлемым ценам непосредственно от самих сельхозпроизводителей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила начальник отдела потребительского рынка Раиса Султанова.

«В целях обеспечения необходимых объемов потребления картофеля и овощей администрацией города организуются на территории муниципального образования ярмарочные мероприятия. Количество ярмарок из года в год растет», — отметила докладчик.

Раиса Султанова добавила, что отсутствие осадков и засушливая погода в этом году серьезно повлияли на работу агропромышленного комплекса Татарстана. «В то же время слаженная работа структур государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий АПК позволит обеспечить жителей города необходимыми объемами сельскохозяйственной продукции», — сказала спикер.

Общий объем потребления овощей жителями города в год составляет: картофель — свыше 123 тыс. тонн, лук — более 20 тыс. тонн, морковь — 12 тыс. тонн, свекла — 11 тыс. тонн.

На территории оптового рынка «Караван» и АПП «Южный» круглогодично реализуется плодоовощная продукция. Объем реализации составляет до 20 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.

«С начала текущего года проведено 39 сельхозярмарок, на которые завезено свыше 800 тонн продукции на сумму более 98 млн рублей. Объем реализованной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 7%», — добавила Раиса Султанова.

Традиционно состоятся зарекомендовавшие себя тематические ярмарки «Новогодний гусь» (18, 19, 25, 26 декабря) и специализированная ярмарка предприятий Татпотребсоюза (в первой половине ноября). Ярмарки будут проводиться до 26 декабря.