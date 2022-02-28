В этом году в Менделеевске начнется проектирование первого городского пляжа

В Менделеевске будет создан первый городской оборудованный муниципальный пляж с доступной городской инфраструктурой. Планами на итоговом заседании Совета района поделился руководитель района Радмир Беляев.

«Благодаря поддержке Президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова, уже в этом году мы приступили к проектированию этого долгожданного места отдыха, а в 2023 приступим к строительно-монтажным работам», — сообщил спикер.

Беляев отметил, что значимый блок в структуре экономики района играет сфера строительства. В 2021 году по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также развитию социальной и дорожной инфраструктуры района эффективно реализовано 27 программ с общим объемом инвестиций более 900 млн рублей.

Построен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, капитально отремонтировано 10 многоквартирных домов по программе капитального ремонта, отремонтированы муниципальный архив, помещения ветеринарной службы и лесного хозяйства, объекты образования и здравоохранения, в частности детская поликлиника.

Президентская программа «Наш двор» охватила в 2021 году 15 дворовых территорий, продолжилось благоустройство общественных пространств: Ушковских островов и бульвара Интернационалистов, в 16-ти населенных пунктах восстановлено уличное освещение и многие другие объекты.

«Планы по строительству программных объектов на 2022 год не менее амбициозны: 26 программ, 43 объекта на общую сумму 1 млрд 567 млн рублей, что в полтора раза больше чем в 2021 году», — рассказал Радмир Беляев.