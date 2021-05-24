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24 мая 2021  11:10
Марат Ишкильдин

В этом году в летних лагерях Казани будут организованы смены на татарском языке

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В летних лагерях Казани будут организованы три смены для детей на татарском языке. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов. 

«Вместе с Министерством образования и науки РТ будут организованы три лингвистические образовательные смены для детей на татарском языке — смены о культуре и языке татарского народа „Дуслык“ и „Голстан“ и межрегиональный форум интеллектуального творчества детей и молодежи „Тартария“», — сказал Фаизов.

Во всех лагерях пройдут мероприятия, приуроченные к Году родных языков и народного единства — квизы, игры. 

Также в лагерях будет организована акция «115 слов на родных...». В ходе акции ежедневно по всему лагерю будут размещать вывески с одним из слов на языках всех 115 национальностей, проживающих в Татарстане. Дети познакомятся со словами «здравствуй», «живи», «любовь», «дружба» и другими на разных языках.
 

#лагерь #Год родных языков и народного единства
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