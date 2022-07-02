В этом году в колледжах Татарстана по нацпроекту создадут 12 мастерских на 62 млн рублей

В Татарстане в этом году на базе колледжей и техникумов создадут 12 мастерских для обучения студентов. На эти цели выделят 62 млн рублей по федеральному проекту «Молодые профессионалы».

Мастерские обустроят на базе бугульминского строительно-технического колледжа, казанского автотранспортного техникума им.Обыденнова, казанского радиомеханического колледжа, набережночелнинского политехнического колледжа, лаишевского технико-экономического колледжа, тетюшского государственного колледжа гражданской защиты.

Студенты смогут пройти в них обучение по нескольким направлениям: «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологи», «Информационные и коммуникационные технологии» и «Социальная сфера», сообщает Министерство образования и науки РТ.

С 2019 по 2021 годы по программе «Молодые профессионалы», которые реализуется в рамках национального проекта «Образование», в Татарстане создано 52 мастерские в 11 профессиональных организациях. На ремонт помещений и оснащение современным учебно-лабораторным и производственным оборудованием направлено 522 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в стране по поручению Президента РФ Владимира Путина. Они направлены на развитие трех основных сфер: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».