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В этом году в КФУ нет мест на дневном обучении по направлению «татарская журналистика»
В КФУ на отделении татарской журналистики (профиль Новые национальные медиа) бакалаврам на очной форме обучения бюджетные места не предусмотрены, сообщил завкафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций университета Васил Гарифуллин.
«В этом году для очников бюджетных мест не будет. Есть места в отделении заочного обучения. Там по направлению «татарская журналистика» выделено 30 мест. На очном обучении бюджетные места мы выделяли татарскому отделению. Такая практика уже была несколько лет назад, в этом году снова нет бюджетных мест», – пояснил он.
В Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций по направлению «Журналистика» для очной формы обучения выделено 50 контрактных, то есть платных мест. Обучение ведется на русском языке, а это значит, что для направления «татарская журналистика» нет и платных мест.
Для заочной формы обучения для будущих татарских журналистов, кроме 30 бюджетных мест, предоставляется и 10 мест на платной основе.
В прошлом учебном году по направлению «татарская журналистика» было выделено семь бюджетных мест. Остальных студентов в группу планировалось набрать на контрактной основе. Как отметил Васил Гарифуллин, один год обучения обойдется студенту примерно в 150 тысяч рублей. В 2021 году заместитель ректора КФУ отметил, что по направлению «татарская журналистика» выделено пять мест.
Заведующий кафедрой также отметил, что в этом году в магистратуре количество бюджетных мест увеличено. Для татарских журналистов в дневной магистратуре предоставляется 10, для заочников пять мест.
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