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Новости Татарстана и Казани
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В этом году в Казани травмы и увечья в авариях получили 77 детей
За первые семь месяцев текущего года в городе зафиксировано 74 ДТП с участием детей. В результате этих происшествий 77 несовершеннолетних получили различные травмы и увечья, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Среди пострадавших большинство составляют дети-пешеходы – 46 человек. Из них пятеро – дошкольники до 5 лет, 18 – дети младшего школьного возраста до 10 лет, и 23 – подростки от 11 до 16 лет.
Значительное число пострадавших – дети-пассажиры легковых автомобилей, всего 23 человека. Среди них есть случаи нарушения правил перевозки детей: годовалый ребенок перевозился без автолюльки, а семилетний не был пристегнут ремнем безопасности. Остальные дети-пассажиры находились в специальных удерживающих устройствах или были пристегнуты. Также пострадали восемь юных велосипедистов в возрасте от 7 до 15 лет.
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