В этом году в Казани появятся две поликлиники и центр врача общей практики

В этом году в столице Татарстана начнется строительство трех из восьми медицинских учреждений, запланированных к 2030 году. Они расположатся в районе новых жилых комплексов «Весна», «Волжские просторы» и в поселке Вишневка. Об этом сообщил Горздрав Казани.

В ЖК «Весна» построят новую поликлинику. По словам руководителя Горздрава Казани Владимира Филатова, учреждение будет оснащено по необходимому стандарту.

«Есть запросы со стороны населения. У нас там большой жилой комплекс и большое количество населения. В поликлинике предусмотрено четкое разделение зон. Это будет поликлиника, построенная с учетом современных трендов, укомплектованная всем необходимым для обеспечения диспансеризации населения, максимально приближенная к нуждам населения», — сказал Владимир Филатов.

Вторая больница, которую в этом году должна получить столица Татарстана, — это детская поликлиника в ЖК «Волжские просторы» на Оренбургском тракте. В поселке Вишневка в Казани построят центр врача общей практики и педиатра.

Все три объекта возводят по программе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».