news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 5 марта 2025 17:07

В этом году в Казани появятся две поликлиники и центр врача общей практики

Читайте нас в
Телеграм

В этом году в столице Татарстана начнется строительство трех из восьми медицинских учреждений, запланированных к 2030 году. Они расположатся в районе новых жилых комплексов «Весна», «Волжские просторы» и в поселке Вишневка. Об этом сообщил Горздрав Казани.

В ЖК «Весна» построят новую поликлинику. По словам руководителя Горздрава Казани Владимира Филатова, учреждение будет оснащено по необходимому стандарту.

«Есть запросы со стороны населения. У нас там большой жилой комплекс и большое количество населения. В поликлинике предусмотрено четкое разделение зон. Это будет поликлиника, построенная с учетом современных трендов, укомплектованная всем необходимым для обеспечения диспансеризации населения, максимально приближенная к нуждам населения», — сказал Владимир Филатов.

Вторая больница, которую в этом году должна получить столица Татарстана, — это детская поликлиника в ЖК «Волжские просторы» на Оренбургском тракте. В поселке Вишневка в Казани построят центр врача общей практики и педиатра.

Все три объекта возводят по программе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

#поликлиника #национальные проекты #медицина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Спасла жизнь раненому: боец СВО ищет медсестру Машу из Татарстана

Спасла жизнь раненому: боец СВО ищет медсестру Машу из Татарстана

4 марта 2025
«Кадры решают все»: как в Татарстане из участников СВО будут готовить новых управленцев

«Кадры решают все»: как в Татарстане из участников СВО будут готовить новых управленцев

4 марта 2025