В этом году в Казани по нацпроекту построят две поликлиники

В Казани в этом году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» построят две поликлиники, которые расположатся в жилых комплексах «Весна» и «Волжские просторы». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Как сообщает ведомство, до конца года в Татарстане по программе модернизации первичного звена здравоохранения ожидается строительство 38 новых объектов, капитальный ремонт 151 учреждения и приобретение 114 единиц медицинского оборудования.

Также отмечается, что программа модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшая в 2021 году, значительно улучшила доступность и качество медицинского обслуживания. С 2021 по 2024 годы в Татарстане было построено 77 объектов здравоохранения, отремонтировано 204 медучреждения, приобретено 13 637 единиц оборудования и закуплено 528 автомобилей.

В 2025 году начался новый этап реализации программы модернизации — уже в составе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который рассчитан до 2030 года.