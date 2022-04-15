В этом году в Казани планируется ввести 17 соципотечных домов на 2 тысячи квартир

По программе социальной ипотеки в 2022 году в Казани планируется ввести 17 многоквартирных домов на 2069 квартир. Об этом на XIII сессии Казгордумы сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

«Говоря о планах на 2022 год, Минстроем РТ до Казани доведен объем по вводу жилья 960 тыс. квадратных метров. На сегодня введено в эксплуатацию более 190 тыс. квадратных метров», — отметил докладчик.

Также, по словам Нигматзянова, принято решение о строительстве двух школ по ул. Сибгата Хакима на 1224 ученика и по ул. Рауиса Гареева на 1501 ученика, одного детского сада по ул. Адоратского на 220 мест, а также реконструкции гимназии № 18 с увеличением количества обучающихся до 580 учеников.

Помимо этого, ведется строительство госпиталя Минобороны РФ по ул. Рауиса Гареева на 150 коек; IT-парка по ул. Спартаковская; четырех станций второй линии метрополитена; Вознесенского тракта; дороги-дублера Горьковского шоссе; продолжается строительство Большого Казанского кольца; реконструкция биологических очистных сооружений; рекультивация иловых полей; рекультивация Самосыровского полигона Казани.

Параллельно продолжается капитальный ремонт объектов образования, в который включены шесть школ и пять детсадов; строительство Филиала городской детской поликлиники № 6; строительство трех универсальных спортивных площадок на улицах Х. Такташ, Оренбургский тракт, Беломорская; строительство зданий спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия» и многое другое.

«Также для создания благоприятной городской среды будет продолжена системная работа по разработке и утверждению проектов планировки и межевания территорий, на основании которых ведется реализация строительных намерений застройщиков и резервирование земельных участков под строительство социальных объектов в рамках федеральных и республиканских программ. Отмечу, что одним из факторов, повышающих инвестиционную привлекательность рынка жилья, является активное строительство социальных объектов и их сбалансированное размещение на территории города в соответствии с утвержденными документами территориального планирования», — заключил первый заместитель руководителя исполкома Казани.