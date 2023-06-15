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В Казани обновят еще четыре детсада за 352 млн рублей
До конца 2023 года в Казани проведут ремонт еще четырех детских садов. На обновление зданий, закупку мебели и оборудования потратят 352,5 млн рублей. Об этом говорится в тендере, размещенном на сайте госзакупок.
Заказчиком работ стал Главстрой Татарстана.
Так, на ремонт детских садов №308 и №163 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения направят 107,9 и 87 млн рублей соответственно, №231 комбинированного вида и билингвальный детсад №155 компенсирующего вида – 92 и 65,5 млн рублей.
На выделенные средства подрядчик должен провести как внешний, так и внутренний ремонт зданий, а также закупить мебель и оборудование и благоустроить территорию. Работы должны быть завершены в декабре текущего года.
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