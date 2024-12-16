В этом году в ДТП на дорогах Татарстана погибли 288 человек

За прошедшие 11 месяцев в Татарстане произошло около трех тысяч ДТП, в которых погибли 288 человек. Об этом на заседании в Кабинете министров РТ сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Песошин подчеркнул, что такая статистика свидетельствует о низком уровне культуры вождения и необходимости выявления и устранения недостатков в этой области.

Он также отметил, что за последние три месяца благодаря приложению «Народный инспектор» было вынесено свыше 2,5 тысячи постановлений об административных правонарушениях.

«Рост количества погибших зарегистрирован в Бавлинском, Актанышском, Елабужском, Зеленодольском, Мензелинском, Пестречинском районах», – сказал он.

Вместе с тем после начала реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» число смертельных случаев на дорогах сократилось.