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В этом году в ДТП на дорогах Татарстана погибли 288 человек
За прошедшие 11 месяцев в Татарстане произошло около трех тысяч ДТП, в которых погибли 288 человек. Об этом на заседании в Кабинете министров РТ сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Песошин подчеркнул, что такая статистика свидетельствует о низком уровне культуры вождения и необходимости выявления и устранения недостатков в этой области.
Он также отметил, что за последние три месяца благодаря приложению «Народный инспектор» было вынесено свыше 2,5 тысячи постановлений об административных правонарушениях.
«Рост количества погибших зарегистрирован в Бавлинском, Актанышском, Елабужском, Зеленодольском, Мензелинском, Пестречинском районах», – сказал он.
Вместе с тем после начала реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» число смертельных случаев на дорогах сократилось.
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