В этом году в цветочном оформлении Елабуги используют новые решения

В этом году в цветочном оформлении Елабуги будут использованы новые решения. Так, специалисты планируют перейти на вертикальную высадку рассады, сообщили «Татар-информу» в администрации Елабужского района.

«У нас раньше практиковалось высаживать рассаду в клумбы. Сейчас полностью пересмотрели этот вариант: переходим на кашпо, поскольку ухаживать за ними проще. В прошлом году при засухе большая часть клумб высохла, несмотря на обильный полив. А вот в кашпо растения цвели до глубокой осени», — поделилась руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

По словам собеседницы агентства, в этом году кашпо будут выставляться по городу, а также вывешиваться на столбах освещения. Сумма контракта составляет 1 млн 133 тыс. рублей. Торги выиграло КФХ «Виктория», которое зарекомендовало себя в поставке хорошей рассады.

По словам директора департамента ЖКХ и строительства Андрея Томилина, этой весной на центральных улицах Елабуги высадят 550 саженцев деревьев и свыше 57 тыс. цветочной рассады.

Что касается деревьев, по ул. Строителей, Баки Урманче, Нечаева и Горького посадят сто саженцев сосен. По пр. Нефтяников планируется посадить сорок лип, а в парках заменить все сломанные и поврежденные деревья. По проспекту Мира и ул. Нечаева елабужан и гостей города порадуют 70 новых рябин. У Набережночелнинского шоссе будет высажено 340 пирамидальных тополей.

Большая часть запланированных работ будет выполнена во время двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории города, который проходит с начала апреля до 31 мая.