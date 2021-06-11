В этом году в Чувашии 1760 детей пойдут в новые детские сады

Во время рабочей поездки в Чувашскую Республику полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров оценил ход реализации проекта «Ментальное здоровье», в рамках которого республика стала пилотным регионом, и посетил «Детский сад № 7 «Созвездие». Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Учреждение посещают 853 воспитанника, из которых 52 дошкольника (5,9%) имеют ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в том числе ментальные.

Полпред и глава региона Олег Николаев ознакомились с онлайн-системой видеонаблюдения, посетили занятия детей в бассейне и с помощью робота R-BOT-100 пообщались с ребенком с ОВЗ, который находился дома.

Гостям показали, как используется интерактивная песочная анимация при работе с ребенком с синдромом Дауна и познакомили с работой комплекса «Интерактивная стена» с датчиком Kinect, который используют для формирования речи у детей с общим недоразвитием речи.

Глава региона рассказал, что на масштабную реконструкцию действующих детских садов выделено 700 млн рублей. В этом году капитально будут отремонтированы около 40 детских садов. Также ведется строительство 9 новых детских садов на 1760 мест.