В этом году турнир поваров имени Юнуса Ахметзянова впервые пройдет в онлайн-формате

В этом году конкурс для поваров имени Юнуса Ахметзянова впервые пройдет в онлайн-формате. В нем смогут поучаствовать начинающие повара, которые затем для финала уже будут приглашены в Казань. Им оплатят дорогу до столицы РТ. Об этом сообщил председатель правления ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.

«Мы планируем добавить в турнир имени Юнуса Ахметзянова онлайн форматом. Мы решили дать возможность поучаствовать начинающим поварам и студентам и приставить их к именитым поварам. Можно заполнить заявку в любой точке мира с описанием блюда и его концепцией», — заявил он.

Если конкурсант пройдет отбор и попадет в финал, то расходы по его транспортивке в Казань возьмет на себя Ассоциация рестораторов и отельеров РТ.