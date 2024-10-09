В этом году три страны отказались сотрудничать с РФ по политическим мотивам

Латвия, Канада и Швейцария в 2024 году по политическим причинам отказали России в удовлетворении запросов о правовой помощи. С таким заявлением выступила Генеральная прокуратура России.

Согласно информации ведомства, в этом году российская сторона столкнулась с отказом по 27 запросам о правовой помощи, из которых семь были отклонены по политическим причинам: три от Латвии, три от Швейцарии и один от Канады.

Российские прокуроры отметили, что Федеральное ведомство юстиции Швейцарии отклонило запрос по делу о мошенничестве. В своем ответе на запрос в Берне указали, что «правовая помощь оказана быть не может».

Кроме того, в российском ведомстве добавили, что ранее в своих отказах швейцарская сторона ссылалась на «наивысшие сомнения» в том, что Россия станет придерживаться гарантий или международно-правовых обязательств.