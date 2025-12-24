В этом году Татарстанская таможня возбудила 19 уголовных дел

Татарстанская таможня опубликовала итоги работы за 2025 год. За этот период ведомство возбудило 2 903 дела об административных правонарушениях, что немного больше показателя прошлого года. Количество уголовных дел также выросло — 19 против 8 в 2024‑м.

Таможня работает сразу на нескольких крупных площадках: в зоне ответственности находятся два воздушных пункта пропуска и четыре особые экономические зоны – две в Татарстане и две за его пределами.

В течение года сотрудники провели 67 проверок на внутреннем рынке республики. В результате изъяли 23,8 тыс. единиц контрафактной продукции, включая одежду, обувь, игрушки, аксессуары и другие товары. Кроме того, выявлено 25,6 тонны немаркированных фруктов и овощей. По оценке ведомства, предотвращенный ущерб правообладателям превысил 9 млн рублей.

Одним из наиболее чувствительных направлений остаются преступления, связанные с уклонением от уплаты таможенных платежей. В 2025 году по этой статье возбуждено три уголовных дела.

Отдельно отмечены схемы с фиктивными внешнеторговыми контрактами. Самая распространенная – «фиктивный импорт», когда деньги уходят за рубеж под видом оплаты товаров, которые в страну не поступают. В этом году выявлен крупный эпизод: житель Казани перевел более 57 млн рублей на счета турецких компаний, используя подложные документы.

Таможенники также пресекли попытки вывоза товаров двойного назначения, которые могут быть использованы при создании компонентов оружия массового поражения. Следствие по этим делам продолжается.

Кроме того, возбуждено шесть уголовных дел по фактам пересылки сильнодействующих и психотропных веществ в международных почтовых отправлениях из Индии, Германии и Казахстана. Изъято почти 2 кг запрещенных веществ.

В числе выявленных нарушений – и два преступления по линии СИТЕС: незаконный ввоз восьми попугаев и изделий из кожи охраняемых видов рептилий.

Начальник таможни Марат Гараев отметил, что в Год защитника Отечества сотрудники активно помогали участникам СВО: изготавливали окопные свечи, плели маскировочные сети, собирали посылки и оказывали поддержку семьям коллег. В 2025 году ведомство продолжило передачу конфискованного имущества для нужд фронта – среди переданного имущества инструменты, ноутбуки, стройматериалы и три автомобиля.

На итоговом совещании отметили и вклад таможни в обеспечение международных мероприятий, проходивших в Татарстане. Заместитель начальника Приволжского таможенного управления Александр Малый назвал коллектив «сильной таможней сильного региона».

Завершилось мероприятие вручением сотрудникам государственных, республиканских и ведомственных наград.