В этом году татарстанцы чаще болели мышиной лихорадкой и реже – корью

В этом году в Татарстане выросла заболеваемость мышиной лихорадкой. В то же время снизилось число случаев кори. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня зарегистрировано 553 случая ГЛПС – это выше, чем в прошлом году, почти в два раза», – отметила спикер.

Любовь Авдонина опровергла появившиеся в сети сообщения о вспышке ГЛПС в Татарстане.

«Мы находимся в цикличном подъеме заболеваемости. Интенсивность средняя – это не всплеск, не вспышка заболеваемости. Ажиотажа нет», – прокомментировала она.

Что касается кори, то с начала года в РТ заболели 35 человек. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

«С августа случаи кори у нас не регистрируются», – добавила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.