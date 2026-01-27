В этом году Татарстан получит 288 млн рублей на новое оборудование для лечения рака

По федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», с 2026 года в Татарстане начнут обновлять оборудование для радиологического лечения онкобольных. На это выделено 288, 2 миллиона рублей.

По информации Минфина РТ, большую часть этой суммы – 210,4 млн рублей – выделит федеральный бюджет, а оставшиеся 77,8 млн рублей поступят из бюджета Татарстана. Соглашение о предоставлении средств между Минздравом РФ и Кабмином РТ уже заключено.

Ранее «Татар-информ» писал, что Республиканский клинический онкологический диспансер возглавил бывший главный врач БСМП Набережных Челнов Марат Мухамадеев, а также, что предыдущий руководитель РКОД Ильгиз Хидиятов был уволен по представлению прокурора из-за утраты доверия.