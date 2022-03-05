В этом году Татарстан направит на поддержку АПК на 8% больше, чем в 2021-м

В 2022 году на господдержку АПК Татарстана будет выделено 13,2 млрд рублей — 106,5% в отношении к предыдущему году. При этом из федерального бюджета сумма останется прежней, а из республиканского объем поддержки увеличится на 8%. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

Мероприятие в режиме ВКС с участием всех муниципалитетов провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, на нем также присутствовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Планируется, что в этом году в республике будет реализовано 28 мероприятий господдержки с федеральным участием. Объем финансирования составит 5,3 млрд рублей: 3,8 — из бюджета РФ, 1,5 млрд — средства республики.

Помимо этого, 37 мероприятий выполняются исключительно благодаря поддержке Татарстана. На их реализацию выделено 8 млрд рублей.

В 2022 году на поддержку растениеводства и мелиорации в Татарстане будет направлено 4,3 млрд рублей, из них 1,8 млрд — из бюджета РФ. Всего будет проведено 19 таких мероприятий.

Еще 1,9 млрд рублей выделят на поддержку животноводства, в том числе 907 млн — из федерального бюджета. За год планируется реализовать 13 мероприятий.

1,9 млрд рублей пойдут на три мероприятия по технической и технологической модернизации АПК. Большую часть средств — 1,7 млрд — направят на субсидии за приобретенную технику и оборудование.

Также обсуждалось финансирование программ, направленных на поддержку малых форм хозяйствования и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; на возведение, реконструкцию и капремонт объектов агропромышленного комплекса и другие направления.

В заключение Марат Зяббаров напомнил, что в прошлом году в Татарстане стартовал перевод программ господдержки в онлайн-формат. Так, успешно реализуется проект «Мои субсидии», развернутый совместно с Минцифры РТ. Всего в цифру переведено уже шесть направлений поддержки. Планируется, что к концу года все субсидии будут предоставляться в электронном формате.