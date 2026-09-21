В этом году Татарстан на капремонт детских лагерей направил 2,3 млрд рублей

На республиканскую программу капремонта, реконструкции и строительства лагерей «Лето-детям» на 2019-2026 годы в Татарстане предусмотрено 10,6 млрд рублей. По программе капитального ремонта в этом году объем финансирования составил 2,3 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Благодаря решениям, принятым Раисом РТ, в этом году запустили лагерь «Приазовец» в Анапе. После капремонта он открылся на 144 места. Открыли лагерь «Следопыт» на 560 мест, провели в нем две детские и несколько молодежных смен. Продолжается программа по устройству подъездных путей к детским оздоровительным лагерям, что способствует повышению безопасности», – рассказал он.

Всего по программе в республике реконструировано и построено 62 детских оздоровительных лагеря.

Летняя оздоровительная кампания завершилась в Татарстане. Различными формами организованного отдыха было охвачено более 173 тысяч детей. На организацию оздоровительной кампании было выделено 3 млрд рублей.