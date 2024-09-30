В этом году смертность на пожарах выросла в 12 районах Татарстана

Олег Маринин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Рост числа погибших от пожаров зафиксирован в 12 муниципальных районах Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замначальника Управления надзорной деятельности и практической работы ГУ МЧС России по РТ Олег Маринин.

«Из перечисленных 12 районов наибольший рост гибели отмечается в четырех. Если в прошлом году в Зеленодольском районе умерли три человека, то в этом году их стало восемь. В Нурлатском районе в прошлом году погиб один человек, а в этом — уже три. В Ютазинском районе в прошлом году было три жертвы, а в этом — ноль. В Набережных Челнах также произошел рост с одной смерти в прошлом году до трех в текущем», – рассказал Олег Маринин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Кроме того, высокая смертность была зафиксирована в Альметьевском, Апастовском, Балтасинском, Бугульминском, Рыбно-Слободском, Спасском, Черемшанском, Чистопольском районах.

«Такие страшные цифры как повышение смертности на 200-300%, в том числе, связаны с тем, что в некоторых районах смертей в прошлом году удалось избежать. Например, в Ютазинском районе в прошлом году не было погибших, а в этом году погибли три человека», – поделился Олег Маринин.