В этом году реабилитацию от алкоголизма в «Точке трезвости» пройдут 200 татарстанцев

В 2025 году в проекте по профилактике социального сиротства «Точка трезвости» примут участие 200 жителей Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних Илсояр Гарифуллина.

«На республиканской комиссии по делам несовершеннолетних мы определили к участию в проекте 200 человек. Есть семейные пары, где лечение требуется и матери, и отцу. Принимают участие все районы», – рассказала спикер.

Она отметила, что в прошлом году в проекте «Точка трезвости» приняли участие 182 татарстанца. Большинство из них успешно завершили программу.

Напомним, в 2015 году в Татарстане при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова запустили программу «Точка трезвости». Она направлена на то, чтобы вылечить родителей от алкоголизма, поправить их психологическое здоровье, устроить на работу – все для того, чтобы их дети смогли расти в семье и не отправлялись в приюты.