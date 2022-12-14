В этом году Путин не примет участия в хоккейном матче на Красной площади

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в традиционном предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос о том, сыграет ли Путин перед Новым годом в хоккей на Красной площади, как раньше, Песков сказал: «Нет, не планируется», передает ТАСС.

Напомним, на протяжении нескольких лет Путин участвовал в предновогодних матчах «Ночной лиги» на катке на Красной площади с известными российскими и советскими хоккеистами — Вячеславом Фетисовым, Александром Могильным, Алексеем Катасоновым и другими. В прошлом году Президент РФ вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко перед Новым годом в Санкт-Петербурге приняли участие в товарищеском хоккейном матче.

Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея с целью развития массового хоккея в стране.