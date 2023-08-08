В этом году приставы Татарстана выдворили из страны 741 мигранта-нарушителя

За 7 месяцев 2023 года приставы Татарстана выдворили 741 мигранта, нарушивших условия пребывания на территории РФ, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Все они были признаны судом виновными в нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране. За аналогичный период прошлого года из страны было выдворено 389 лиц.

Мигрантов направляют в Центр временного содержания, расположенный в Челнах. После приобретения для них проездных документов, приставы отделения специального назначения Главного управления сопровождают их до аэропорта. Там мигрантов передают пограничным службам.

Уточняется, что основная география пункта назначения нарушителей — часть регионов бывшего Советского Союза — Таджикистан, Узбекистан, Армения, Турция и другие страны.