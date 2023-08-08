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В этом году приставы Татарстана выдворили из страны 741 мигранта-нарушителя
За 7 месяцев 2023 года приставы Татарстана выдворили 741 мигранта, нарушивших условия пребывания на территории РФ, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Все они были признаны судом виновными в нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране. За аналогичный период прошлого года из страны было выдворено 389 лиц.
Мигрантов направляют в Центр временного содержания, расположенный в Челнах. После приобретения для них проездных документов, приставы отделения специального назначения Главного управления сопровождают их до аэропорта. Там мигрантов передают пограничным службам.
Уточняется, что основная география пункта назначения нарушителей — часть регионов бывшего Советского Союза — Таджикистан, Узбекистан, Армения, Турция и другие страны.
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