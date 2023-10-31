В этом году приставы РТ взыскали на 10% долгов больше, чем в прошлом

Судебным-приставам исполнителям за 10 месяцев 2023 года удалось взыскать на 10 процентов больше долгов, чем за такой же период прошлого года. Об этом в Кабинете Министров РТ во время брифинга на тему

«О нововведениях в работе судебных приставов Республики Татарстан» рассказал руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

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«За 10 месяцев этого года судебными приставами Татарстана взыскано 13 млрд 481 млн рублей, что на 10 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. По алиментам взыскали 911 млн 725 тысяч рублей.

По заработной плате – 48 млн 106 тысяч рублей. Для того, чтобы исполнить решение суда, судебный пристав применяет полный комплекс принудительных мер, предусмотренный законодательством», — рассказал Закиров.

Также меры были приняты в отношении злостных неплательщиков. За 2023 год 8901 должника привлекли к административной ответственности и 900 должников – к уголовной.