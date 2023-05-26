В этом году полицейские в Казани выявили 6 тысяч нарушений миграционного законодательства

В процессе рейдов по выявлению нелегальных мигрантов и незаконной трудовой деятельности лиц без гражданства в Казани в этом году полицейские выявили 5989 тысяч нарушений в сфере миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Административные материалы о нарушении гражданином правил въезда либо режима проживания в РФ составили в отношении 34 студентов. Сумма штрафа для каждого составила 2000 рублей.

В отношении 565 иностранцев было принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Кроме того, было направлено 2107 представлений о запрете въезда иностранцам и лиц без гражданства в РФ.