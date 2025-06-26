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Происшествия 26 июня 2025 10:27

В этом году полицейские Татарстана пресекли две тысячи наркопреступлений

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В этом году полицейские Татарстана пресекли две тысячи наркопреступлений
Фото: Роман Баданов / «Татар-информ»

В этом году сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Татарстан выявлено более 2 тысяч наркопреступлений. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Анвар Каримов.

«78% выявленных преступлений связаны со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято 87 килограммов различных психоактивных веществ, перекрыто 18 каналов поставок», — отметил Анвар Каримов.

#сбыт наркотиков
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