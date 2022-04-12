В этом году поисковики из РТ поедут в экспедиции в Волгоградскую и Мурманскую области

В этом году поисковики из Татарстана вновь отправятся в экспедиции по разным регионам России, в том числе в Волгоградскую и Мурманскую области. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«В 2022 году уже запланированы экспедиции в Волгоградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую, Смоленскую, Ростовскую и Тверскую области, республики Крым, Карелия и в Белоруссию», — отметила спикер.

По ее словам, один отряд из Альметьевска уже начал работу в Ростовской области, где нашел останки трех солдат, погибших в 1943 году. У двух из них были именные медальоны, правда, один из них оказался расколот.

Кондратьева отметила важность работы организации «Объединение „Отечество“ Республики Татарстан», которое занимается поисковой деятельностью и привлекает молодежь к экспедициям, тем самым прививая им знания истории.

«Организация „Объединение“ ‘Отечество’“ — это гордость нашей республики, потому что там развиваются институты преемственности поколений и наставничества. К тому же, они сформировали большую экспертную базу по осуществлению поиска. Нигде в России нет такого уровня обучения поисковой деятельности, как в Татарстане», — добавила замминистра.

На данный момент поисковыми работами в Татарстане занимаются более 1,1 тыс. человек из разных районов республики. За прошлый год они подняли останки почти 400 советских воинов. На места сражений из республики выезжали около 30 отрядов, в этом году их будет более 40, заявил председатель совета РОМО «Объединение «Отечество» РТ Александр Коноплев.

«Поисковики — это те люди, которые видят ужасы войны, понимают, что это такое. Чтобы не было войны, нужно помнить о ней. Основная задача — это сохранение памяти о героях Отечества. Но мы прекрасно понимаем, что без подпитки молодежи мы не можем работать дальше. Ребенок после поисковой экспедиции становится другим человеком. Он видит то, что творилось. Мы пытаемся совместить профессиональный подход с воспитательным», — пояснил Коноплев.

При этом он рассказал, что поисковое движение со временем развилось из небольшой группы энтузиастов до довольно большого коллектива профессионалов, которые помимо раскопок занимаются огромным количеством дел по сохранению памяти о героях Отечества.