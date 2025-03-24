В этом году по нацпроекту в Татарстане построят 38 новых больниц и ФАПов

В текущем году в Татарстане по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» построят 38 объектов здравоохранения, включая 34 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). На это выделено более 420 млн рублей, из которых 128 млн — из республиканского бюджета. Об этом в минувшую субботу на совещании в Доме Правительства Татарстана сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Министр также уточнил, что в секторе здравоохранения реализуется строительство 53 объектов, среди которых 47 ФАПов. Контракты еще не заключены по трем объектам: приемно-диагностическому отделению в Казани и двум поликлиникам, строительство которых запланировано по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Заключить контракты по последним двум планируют до 31 марта.

На большинстве объектов работы идут полным ходом: в 46 фельдшерско-акушерских пунктах выполнено 25% работ, а в трех других медицинских учреждениях — 19%.