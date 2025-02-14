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Общество 14 февраля 2025 09:25

В этом году по нацпроекту в Лаишевском районе РТ начнется строительство двух ФАПов

В 2025 году в Лаишевском районе по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» начнется строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Медпункты появятся в селах Сапуголи и Татарские Саралы. Об этом сообщили на совещании, посвященной итогам работы Лаишевской ЦРБ за 2024 год.

Главный врач районной ЦРБ Ярослав Николаев отметил, что в этом году в команду ЦРБ придут 17 новых врачей, включая узких специалистов, и 33 медработника среднего звена.

Он также отметил снижение уровня смертности в районе до 7,5 случая на 1000 человек (против 8,6 в 2023 году и 10,7 по Татарстану в целом), а также увеличение числа новорожденных – 697 детей против 615 годом ранее. Благодаря нацпроекту уже открыты два ФАПа в селах Державино и Чирпы.

Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов обратил внимание на низкий уровень смертности, рост рождаемости и успешную кадровую политику района. По его словам, район привлекает специалистов благодаря близости к Казани, динамичному развитию и программам поддержки, таким как «Земский доктор». Замминистра поручил разработать стратегию развития здравоохранения до 2030 года для закрепления положительных тенденций.

#лаишевский район #ФАПы #нацпроекты
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