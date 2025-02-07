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Общество 7 февраля 2025 12:33

Парад дружбы народов Татарстана в этом году пройдет в районах республики

Парад дружбы народов Татарстана в этом году пройдет в районах республики
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году Парад дружбы народов 12 июня пройдет не только в Казани, но и в районах Татарстана. Об этом на конференции Молодежной Ассамблеи народов республики сообщила ее председатель Диляра Дамар.

«В этом году мы планируем расширить акцию и провести парад в районах республики, где активно работают представительства Молодежной Ассамблеи. Пользуясь случаем, просим присутствующих здесь представителей муниципалитетов поддержать инициативу и активно включиться в работу», - заявила она.

Дамар напомнила, что в параде ежегодно принимают участие национально-культурные автономии и их молодежные отделения, творческие коллективы и иностранные студенты в одном ряду с представителями органов государственной и муниципальной власти республики и членами Общественной палаты РТ, которые идут праздничным парадом по центральным улицам Казани, запевая патриотические песни.

#парад дружбы народов #районы татарстана
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