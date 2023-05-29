В этом году обновление подъездных дорог затронет 6 садовых товариществ Казани

Новое покрытие в этом году появится на подъездных дорогах к 6 садоводческим товариществам. Среди них СНТ «Мечта», «Ивушка», «Автомобилист» и другие. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«В этом году предусмотрен ремонт дорог протяженностью около 2 км. Новое дорожное покрытие получат дачники садоводческих товариществ “Мечта”, “Ивушка”, “Автомобилист”, “50 лет победы”, “Волга”, “Кварт”. Стоимость работ составляет 49 млн рублей», – рассказал спикер.

По его словам, в целом за 5 лет организованы 16 подъездных путей к 26 садоводческим товариществам общей протяженностью порядка 20 км. Также в рамках дорожных работ предусмотрен большой объем по ремонту дорог, созданию тротуаров и сетей освещения в жилых массивах города.

«На общую сумму порядка 2 млрд рублей будет проведен ремонт улиц в жилых массивах Отары, Мирный и Борисково», – заключил Игорь Куляжев.