В этом году начнется реставрация Храма-памятника павшим воинам в Казани

В 2024 году начнутся реставрационные работы на Храме-памятнике воинам, павшим при взятии Казани, который находится на берегу реки Казанки. Об этом на заседании коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия рассказал руководитель ведомства Иван Гущин.

«Долгожданным событием станет начало работ на уникальном по красоте и значению памятнике павшим воинам на реке Казанке. Удалось получить финансовую поддержку на федеральном уровне», — сообщил спикер.

Гущин пояснил, что проект будет сложным и комплексным. Помимо реставрации самого памятника, предстоят работы по берегоукреплению, гидроизоляции, благоустройству территории.

Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, был построен в 1813–1823 годах архитектором Александром Шмидтом по проекту Николая Алферова.