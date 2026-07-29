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Происшествия 29 июля 2026 16:48

В этом году на железной дороге в РТ погибли четыре ребенка, двое травмированы

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Шесть детей получили травмы на железной дороге в этом году, четверо из них погибли. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин.

«За текущий период допущено шесть случаев травмирования несовершеннолетних, четыре из них со смертельным исходом. Несмотря на значительное снижение количества случаев травмирования граждан на железной дороге по сравнению с аналогичном периодом прошлого года, вызывает тревогу рост случаев травмирования несовершеннолетних: 6 случаев в 2026 году против 4 случаев за аналогичный период 2025 года», – отметил Евгений Ананьин.

Для сравнения: в 2022 году погиб один ребенок, в 2023 году – трое. В 2024 году произошло три происшествия, в которых погиб один ребенок. В 2025 году – шесть происшествий и четверо погибших.

Основные трагические случаи на железнодорожных путях происходят из-за ударов током, когда дети взбираются на крышу вагонов, переходя пути с нарушениями правил. Кроме того, будучи подверженными влиянию модных трендов в Интернете, дети цепляются за вагоны, чтобы прокатиться и снять контент для соцсетей.

#травмы на железной дороге #травмы детей #Ржд
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