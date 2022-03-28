В этом году на ямочный ремонт в Казани потратят 97 млн рублей

На проведение ямочного ремонта в 2022 году казанские власти выделили 97 млн рублей. Работы охватят 35 тыс. кв. метров проезжей части столицы Татарстана. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Докладчик отметил, что период зимнего содержания дорог завершится 15 апреля. Подрядные организации уже приступают к переоборудованию уборочной техники для работы в летнем режиме. Всего в течение периода летнего содержания дорог задействуют 260 различных машин. Первоочередной целью будет очистка дорог от скопившейся за зиму грязи.

«Наряду с уборкой дорог не менее важной задачей в период межсезонья является проведение работ по устранению ям на проезжей части. Ямочный ремонт будет вестись за счет средств муниципального дорожного фонда. На 2022 год на эти цели предусмотрено 97 млн рублей. Это позволит устранить ямы на площади более 35 тыс. кв. метров», — подчеркнул Куляжев.

Он добавил, что к ямочному ремонту планируется привлечь 19 бригад специалистов и 45 единиц спецтехники.