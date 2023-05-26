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Руc Тат
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Происшествия 26 мая 2023 13:08

В этом году на водных объектах Татарстана уже погибли 12 человек

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В этом году на водных объектах республики уже погибли 12 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

«Из 12 погибших человек, двое – дети. 34 человека в этом году нам удалось спасти, один из них несовершеннолетний. За аналогичный период прошлого года погибли 9 человек, были спасены 20 человек», – сказал он.

Венедиктов отметил, что несмотря на то, что купальный сезон еще не открыт, в результате купания в необорудованном месте погибло уже 6 человек, в том числе двое детей.

#купальный сезон
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