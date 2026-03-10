В этом году на униформу медиков в Татарстане выделят почти 134 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2026 году в Татарстане направят почти 134 млн рублей на обеспечение персонала медучреждений форменной одеждой. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

«В связи с внедрением обновленной линейки униформы и увеличением количества сотрудников, пользующихся данной услугой, было принято решение о выделении дополнительных финансовых средств из бюджета Республики Татарстан на эти цели», – указано в сообщении министерства.

Изначально на эти цели в бюджете было заложено 55 млн рублей. Теперь планируется выделить дополнительно 78,9 млн. В итоге общий объем средств составит 133,9 млн рублей.