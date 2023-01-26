news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
26 января 2023  14:36
Елена Фенина

В этом году на строительство нового СИЗО в Казани уйдет 2,6 млрд рублей

news_top_970_100

В этом году на строительство нового СИЗО в Казани уйдет 2,6 млрд рублей. Об этом на итоговой коллегии УФСИН России по РТ рассказал начальник управления Эдуард Хиалеев.

«Ведется строительство следственного изолятора на тысячу мест в городе Казани. В настоящий момент на данном объекте смонтировано временное ограждение территории строительства, к строительной площадке подведена воздушная линия временного электроснабжения, смонтирована система периметрального видеонаблюдения и освещения, устроены котлован под четыре режимных корпуса», – рассказал глава ведомства.

Новое СИЗО будет располагаться в Авиастроительном районе города. Окончание строительства запланировано на конец 2025 года.

#СИЗО
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное