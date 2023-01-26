В этом году на строительство нового СИЗО в Казани уйдет 2,6 млрд рублей. Об этом на итоговой коллегии УФСИН России по РТ рассказал начальник управления Эдуард Хиалеев.

«Ведется строительство следственного изолятора на тысячу мест в городе Казани. В настоящий момент на данном объекте смонтировано временное ограждение территории строительства, к строительной площадке подведена воздушная линия временного электроснабжения, смонтирована система периметрального видеонаблюдения и освещения, устроены котлован под четыре режимных корпуса», – рассказал глава ведомства.

Новое СИЗО будет располагаться в Авиастроительном районе города. Окончание строительства запланировано на конец 2025 года.